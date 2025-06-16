В рамках проекта "Стихи в метро" в подземке Киева вывесят плакаты

В метро Киева появятся баннеры со стихами европейских поэтов
В Киеве на станциях метрополитена появятся плакаты со стихами. Это поэзия европейских авторов, а также украинской писательницы и волонтера Виктории Амелиной.
Об этом сообщила пресс-служба Польского Института.
Стихи в метро
Так, в рамках проекта "Вірші в метро — 2025" в метро появятся 10 плакатов с поэзией европейских авторов, переведенных на украинский язык: Австрии, Испании, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Венгрии и Чехии.
Эти стихи поднимают темы, актуальные для демократических обществ, в частности относительно российско-украинской войны. В подборку также вошло стихотворение украинской писательницы и волонтера Виктории Амелиной, которая погибла в результате российского ракетного удара по Краматорску в 2023 году.
В то же время представят творчество украинской поэтессы, писательницы и переводчицы Марии Ильяшенко, которая родилась в Киеве, но проживает в Праге. Еще в проекте примет участие автор из Нидерландов Лиза Вида, которая имеет украинские корни.
Кроме того, можно будет ознакомиться с произведениями следующих авторов:
- Богдана Задуры;
- Петера Пауля Виплинера;
- Розы Ауслендер;
- Шандора Петефи;
- Марюса Бурокаса;
- Висенте Алейксандре-и-Мерло.
Плакаты будут висеть в течение всего июня на станциях метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.
Напомним, председатель Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что сейчас строительство метро на Троещину в Киеве не является среди приоритетов из-за высокой стоимости проекта и войны.
Также в Киеве на зеленой ветке существует недостроенная станция "Теличка" — СМИ рассказали подробнее.
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