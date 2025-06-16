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Главная Киев В метро Киева появятся баннеры со стихами европейских поэтов

В метро Киева появятся баннеры со стихами европейских поэтов

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 08:46
В рамках проекта "Стихи в метро" в подземке Киева вывесят плакаты
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Стихи в метро

В Киеве на станциях метрополитена появятся плакаты со стихами. Это поэзия европейских авторов, а также украинской писательницы и волонтера Виктории Амелиной.

Об этом сообщила пресс-служба Польского Института.

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Стихи в метро

Так, в рамках проекта "Вірші в метро — 2025" в метро появятся 10 плакатов с поэзией европейских авторов, переведенных на украинский язык: Австрии, Испании, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Венгрии и Чехии.

Эти стихи поднимают темы, актуальные для демократических обществ, в частности относительно российско-украинской войны. В подборку также вошло стихотворение украинской писательницы и волонтера Виктории Амелиной, которая погибла в результате российского ракетного удара по Краматорску в 2023 году.

В то же время представят творчество украинской поэтессы, писательницы и переводчицы Марии Ильяшенко, которая родилась в Киеве, но проживает в Праге. Еще в проекте примет участие автор из Нидерландов Лиза Вида, которая имеет украинские корни.

Кроме того, можно будет ознакомиться с произведениями следующих авторов:

  • Богдана Задуры;
  • Петера Пауля Виплинера;
  • Розы Ауслендер;
  • Шандора Петефи;
  • Марюса Бурокаса;
  • Висенте Алейксандре-и-Мерло.

Плакаты будут висеть в течение всего июня на станциях метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, председатель Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что сейчас строительство метро на Троещину в Киеве не является среди приоритетов из-за высокой стоимости проекта и войны.

Также в Киеве на зеленой ветке существует недостроенная станция "Теличка" — СМИ рассказали подробнее.

Киев метро стихи поэт метрополитен
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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