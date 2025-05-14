Российская атака на ЧАЭС — какая стоимость ремонта поврежденного укрытия

В Минфине назвали стоимость ремонта купола на ЧАЭС после атаки РФ
В Министерстве финансов впервые назвали стоимость восстановления защитного укрытия над четвертым энергоблоком. Российские оккупанты повредили саркофаг 14 февраля 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина в среду, 14 мая.
Восстановление укрытия на ЧАЭС
Известно, что восстановление укрытия может стоить более 100 миллионов евро.
"Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит пока доступные ресурсы. Общие расходы на полное восстановление Нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн евро", — говорится в сообщении.
Важность укрытия
Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС — это крупнейшее мобильное наземное инженерное сооружение в мире:
- длина составляет 165 метров;
- ширина — 257 метров;
- высота — 108 метров;
- общая масса — 36 000 тонн.
Возведение арки началось в апреле 2012 года, а уже в 2016 году она накрыла разрушенный четвертый энергоблок.
Основное назначение конструкции — изоляция радиоактивного загрязнения, а также создание условий для демонтажа аварийного блока и дальнейшего обращения с радиоактивными отходами.
Деньги на строительство
Финансирование строительства нового конфайнмента обеспечили страны-доноры Чернобыльского фонда "Укрытие", а управление средствами осуществлял Европейский банк реконструкции и развития. Объект официально ввели в эксплуатацию в 2019 году.
Сейчас ЕБРР совместно работает с ЧАЭС, украинскими экспертами и французской компанией Bouygues, привлеченной к начальному строительству нового укрытия.
Для реализации этих мероприятий предполагается направить 5 млн евро из имеющихся средств Чернобыльского фонда под управлением ЕБРР.
Сейчас на счету хранится более 19 миллионов евро. Кроме того, во время заседания ассамблеи доноров правительство Франции объявило о намерении внести еще 10 миллионов евро.
Напомним, после российской атаки на ЧАЭС было обнаружено 330 отверстий. Кроме того, пострадала также основная крановая система НБК.
А экс-работник ЧАЭС Александр Купный заявил, что российский удар пришелся на внешнюю часть конструкции, которая состоит из двух обшивок.
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