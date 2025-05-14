Российская атака на ЧАЭС — какая стоимость ремонта поврежденного укрытия

Спасатель осматривает повреждения на ЧАЭС после российской атаки. Фото: ГСЧС

В Министерстве финансов впервые назвали стоимость восстановления защитного укрытия над четвертым энергоблоком. Российские оккупанты повредили саркофаг 14 февраля 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в среду, 14 мая.

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Известно, что восстановление укрытия может стоить более 100 миллионов евро.

"Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит пока доступные ресурсы. Общие расходы на полное восстановление Нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн евро", — говорится в сообщении.

Важность укрытия

Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС — это крупнейшее мобильное наземное инженерное сооружение в мире:

длина составляет 165 метров;

ширина — 257 метров;

высота — 108 метров;

общая масса — 36 000 тонн.

Возведение арки началось в апреле 2012 года, а уже в 2016 году она накрыла разрушенный четвертый энергоблок.

Основное назначение конструкции — изоляция радиоактивного загрязнения, а также создание условий для демонтажа аварийного блока и дальнейшего обращения с радиоактивными отходами.

Деньги на строительство

Финансирование строительства нового конфайнмента обеспечили страны-доноры Чернобыльского фонда "Укрытие", а управление средствами осуществлял Европейский банк реконструкции и развития. Объект официально ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Сейчас ЕБРР совместно работает с ЧАЭС, украинскими экспертами и французской компанией Bouygues, привлеченной к начальному строительству нового укрытия.

Для реализации этих мероприятий предполагается направить 5 млн евро из имеющихся средств Чернобыльского фонда под управлением ЕБРР.

Сейчас на счету хранится более 19 миллионов евро. Кроме того, во время заседания ассамблеи доноров правительство Франции объявило о намерении внести еще 10 миллионов евро.

Напомним, после российской атаки на ЧАЭС было обнаружено 330 отверстий. Кроме того, пострадала также основная крановая система НБК.

А экс-работник ЧАЭС Александр Купный заявил, что российский удар пришелся на внешнюю часть конструкции, которая состоит из двух обшивок.