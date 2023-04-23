В небе над Киевщиной заметили сразу два редких явления: фото всколыхнули сеть

Необычные явления в небе над Киевщиной. Фото: социальные сети

Ночью 23 апреля жители Киевской области заметили в небе необычные явления. В частности, первым из них стало Северное сияние. Небо окутало розовый свет, что придало ему мистический вид.

Об этом информируется в социальных сетях Украины.

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Сегодня очень интересное событие, ведь в небе над Украиной два необычных явления.

Первым является необычный цвет неба, которое сейчас видят в Броварах. Это Северное сияние розового цвета, окутавшее небо Киевщины.

Розовое Северное сияние над Киевом. Фото: соцсети

Розовое Северное сияние над Киевом. Фото: соцсети

Розовое Северное сияние над Киевом. Фото: соцсети

Второе необычное явление — близкое расположение Венеры рядом с Луной.

Кадры Венеры рядом с Луной. Фото: соцсети

Кадры Венеры рядом с Луной. Фото: соцсети

Напомним, что вспышки, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и возникновению многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.

После того как в небе над столицей накануне была видна необычная вспышка, в Киеве на онлайн-площадках начали продавать кусочки метеорита.