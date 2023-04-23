В небе над Киевщиной заметили сразу два редких явления: фото всколыхнули сеть
Ночью 23 апреля жители Киевской области заметили в небе необычные явления. В частности, первым из них стало Северное сияние. Небо окутало розовый свет, что придало ему мистический вид.
Об этом информируется в социальных сетях Украины.
Розовое небо над Киевом
Сегодня очень интересное событие, ведь в небе над Украиной два необычных явления.
Первым является необычный цвет неба, которое сейчас видят в Броварах. Это Северное сияние розового цвета, окутавшее небо Киевщины.
Второе необычное явление — близкое расположение Венеры рядом с Луной.
Напомним, что вспышки, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и возникновению многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.
После того как в небе над столицей накануне была видна необычная вспышка, в Киеве на онлайн-площадках начали продавать кусочки метеорита.