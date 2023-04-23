Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В небе над Киевщиной заметили сразу два редких явления: фото всколыхнули сеть arrow

В небе над Киевщиной заметили сразу два редких явления: фото всколыхнули сеть

23 апреля 2023 23:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В небе над Киевщиной заметили сразу два редких явления: фото всколыхнули сеть
Необычные явления в небе над Киевщиной. Фото: социальные сети
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Ночью 23 апреля жители Киевской области заметили в небе необычные явления. В частности, первым из них стало Северное сияние. Небо окутало розовый свет, что придало ему мистический вид.

Об этом информируется в социальных сетях Украины.

Читайте также:

Розовое небо над Киевом

Сегодня очень интересное событие, ведь в небе над Украиной два необычных явления.

Первым является необычный цвет неба, которое сейчас видят в Броварах. Это Северное сияние розового цвета, окутавшее небо Киевщины.

розовое небо
Розовое Северное сияние над Киевом. Фото: соцсети
розовое небо
Розовое Северное сияние над Киевом. Фото: соцсети
розовое небо
Розовое Северное сияние над Киевом. Фото: соцсети

Второе необычное явление — близкое расположение Венеры рядом с Луной.

Венера с Луной
Кадры Венеры рядом с Луной. Фото: соцсети
Венера с Луной
Кадры Венеры рядом с Луной. Фото: соцсети

Напомним, что вспышки, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и возникновению многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.

После того как в небе над столицей накануне была видна необычная вспышка, в Киеве на онлайн-площадках начали продавать кусочки метеорита.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас