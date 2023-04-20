Ексклюзив про загадковий спалах над Києвом: синоптик Латуха розповів про незвичайне явище

Спалах у небі над Київщиною 19 квітня. Фото: скріншот із відео

Загадковий спалах у небі над Київщиною — це звичайний метеор. НЛО тут ні до чого.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів синоптик Валерій Латуха.

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За словами Латухи, це був звичайний метеор, мабуть, ще й до землі долетіли його фрагменти, метеорити. Через яскравий спалах це явище ще називають болідом.

"Можливо це великий метеороїд з метеорного потоку Ліриди, що за два дні сягне максимуму. А може поодинокий з іншого напрямку. Їх там безліч літає навколо Сонця між планет.

Мені за життя жодного разу не вдалося самому побачити падіння боліда, на жаль", — розповів синоптик.

Він додав, що подія відбувається майже миттєво, триває декілька секунд, тому її важко побачити, потрібні відповідні умови спостереження. Те, що він впав на Київщині — випадковість.

Спалах у небі над Києвом

Напередодні увечері, 19 квітня, у Києві вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста побачили у небі яскраві спалахи та почули звуки, схожі на вибухи. Втім, з чим були пов'язані спалахи над Києвом, досі точно не відомо.

Спочатку повідомляли про нібито роботу сил ППО. Згодом стало відомо, що загрози збоку росіян не було і ППО не працювали. Натомість "тривогу" оголосили, аби заспокоїти людей

Окрім ППО, була ще одна версія про падіння супутника NASA. Втім, вже на ранок 20 квітня це спростували. У космічному агентстві заявили, що супутник досі перебуває на орбіті.

Нагадаємо, після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху, щодо якого досі не надали жодних офіційних пояснень, українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми.