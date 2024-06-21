Надругательство над могилами военных в Киеве — что угрожает злоумышленнику

В полиции Киева рассказали, что грозит женщине, совершившей надругательство над могилами военных
Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок заявила, что женщине, совершившей надругательство над могилами погибших украинских воинов, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Решение о дальнейшей судьбе нарушительницы будут приниматься по результатам обследования.
Об этом Анна Страшок рассказала в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 20 июня.
Что будет с женщиной, совершившей надругательство над могилами украинских защитников
"Женщина мотивов своего поступка никак не объясняет. У нас есть основания считать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, вменяема ли она, осознавала ли она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, будут ли это меры медицинского характера", — отметила Страшок.
По ее словам, если экспертиза признает женщину вменяемой, ей будет грозить семь лет заключения.
Также представитель Киевской полиции добавила, что ведется расследование за нарушение статьи Уголовного кодекса о надругательстве над могилой, однако из-за обстоятельств преступления могут изменить квалификацию на надругательство над могилой из хулиганских побуждений.
Повреждение могил погибших героев Украины в Киеве
Напомним, что в парке "Аскольдова могила" в Киеве обнаружили поврежденные могилы погибших воинов ВСУ: лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.
Позже узнали, что акт вандализма на могилах павших воинов совершила неизвестная женщина. Ее действия были зафиксированы камерами наблюдения — срывала цветы с могил, поломала памятные таблички, разбила лампадки и повредила государственный флаг Украины.
Вскоре о задержании женщины сообщили в полиции.
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