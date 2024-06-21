Надругательство над могилами военных в Киеве — что угрожает злоумышленнику

Женщина, совершившая надругательство над могилами погибших героев. Фото: Киевская городская прокуратура

Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок заявила, что женщине, совершившей надругательство над могилами погибших украинских воинов, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Решение о дальнейшей судьбе нарушительницы будут приниматься по результатам обследования.

Об этом Анна Страшок рассказала в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 20 июня.

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"Женщина мотивов своего поступка никак не объясняет. У нас есть основания считать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, вменяема ли она, осознавала ли она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, будут ли это меры медицинского характера", — отметила Страшок.

По ее словам, если экспертиза признает женщину вменяемой, ей будет грозить семь лет заключения.

Также представитель Киевской полиции добавила, что ведется расследование за нарушение статьи Уголовного кодекса о надругательстве над могилой, однако из-за обстоятельств преступления могут изменить квалификацию на надругательство над могилой из хулиганских побуждений.

Повреждение могил погибших героев Украины в Киеве

Напомним, что в парке "Аскольдова могила" в Киеве обнаружили поврежденные могилы погибших воинов ВСУ: лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Позже узнали, что акт вандализма на могилах павших воинов совершила неизвестная женщина. Ее действия были зафиксированы камерами наблюдения — срывала цветы с могил, поломала памятные таблички, разбила лампадки и повредила государственный флаг Украины.

Вскоре о задержании женщины сообщили в полиции.