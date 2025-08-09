В Киеве Mazda врезалась в торговый центр из-за ошибки водительницы

ДТП в Ocean Plaza. Фото: Патрульная полиция Киева.

В Голосеевском районе Киева произошло необычное ДТП — автомобиль Mazda врезался в стену торгового центра и оказался внутри помещения. По данным патрульной полиции, водитель во время выезда с паркинга перепутала педаль тормоза с газом. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Ошибка за рулем привела к аварии в торговом центре

По информации патрульных, инцидент произошел во время выезда автомобиля Mazda с паркинга торгового центра в Голосеевском районе столицы.

"Водитель, выезжая с паркинга, перепутала тормозную педаль с педалью газа, повредила стену торгового центра и заехала внутрь. К счастью, никто не пострадал", — сообщили в полиции.

На водительницу были составлены соответствующие административные материалы. Патрульная полиция призывает всех водителей быть внимательными и осторожными во время управления транспортными средствами, чтобы избегать подобных случаев.

Напомним, что 8 августа в Киеве автомобиль на большой скорости врезался в торговый центр Ocean Plaza. За рулем находилась пожилая женщина, она осталась жива.

Ранее мы также информировали, что в другом случае в столице нетрезвый водитель выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получили две женщины.