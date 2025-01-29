У чиновника Нацполиции обнаружили необоснованную недвижимость в Киеве

Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

У начальника отдела департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины обнаружили недвижимость в Киеве. Имущество оформлено на сестру жены, но фактически им владеет чиновник.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в среду, 29 января.

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Необоснованное имущество у чиновника Нацполиции

Сотрудники ГБР в рамках досудебного расследования обнаружили у чиновника Нацполиции недвижимость с признаками необоснованности. Квартира и два нежилых помещения в одном из элитных жилых комплексов были приобретены за 2,5 миллиона гривен в 2021 году.

При этом имущество было оформлено на сестру жены, но фактически ею владел именно чиновник. В то же время мужчина получал компенсацию от государства за аренду жилья в размере 150 тысяч гривен.

"Законных доходов для приобретения недвижимости правоохранитель не имел поэтому она и была оформлена на третье лицо", — отметили в ГБР.

Поэтому САП обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд о признании недвижимости необоснованной, имущество чиновника могут конфисковать в пользу государства.

Скриншот поста ГБР

Напомним, в Киеве чиновника КГВА подозревают во внесении ложных данных о здоровье, что повлияло на установление инвалидности.

Также за вымогательство денег будут судить должностных лиц "Укрзализныци". Им грозит лишение свободы до десяти лет.