У посадовця Нацполіції виявили необґрунтовану нерухомість в Києві

Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

У начальника відділу департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України виявили нерухомість у Києві. Майно оформлене на сестру дружини, але фактично ним володіє посадовець.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у середу, 29 січня.

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Необґрунтоване майно у посадовця Нацполіції

Працівники ДБР у межах досудового розслідування виявили у посадовця Нацполіції нерухомість з ознаками необґрунтованості. Квартира та два нежитлових приміщення в одному з елітних житлових комплексів були придбані за 2,5 мільйона гривень у 2021 році.

При цьому майно було оформлене на сестру дружини, але фактично нею володів саме посадовець. Водночас чоловік отримував компенсацію від держави за оренду житла в розмірі 150 тисяч гривень.

"Законних доходів для придбання нерухомості правоохоронець не мав тому вона і була оформлена на третю особу", — зауважили в ДБР.

Тому САП звернулася із позовом до Вищого антикорупційного суду щодо визнання нерухомості необґрунтованою, майно посадовця можуть конфіскувати на користь держави.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, у Києві посадовця КМВА підозрюють у внесенні неправдивих даних про здоров'я, що вплинуло на встановлення інвалідність.

Також за вимагання грошей судитимуть посадовців "Укрзалізниці". Їм загрожує позбавлення волі до десяти років.