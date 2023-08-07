В РФ отреагировали на установку тризуба на "Родину-мать"

Украинский герб на монументе "Родина-мать". Фото: Новини.LIVE

В России уже отреагировали на установку украинского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве. Там опубликовали бессмысленное видео.

Видео россиян распространилось в соцсетях.

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Реакция РФ на тризуб на монументе "Родина-мать"

Граждане России создали и распространили в социальных сетях видео, где "матрешка" сбивает украинский тризуб с монумента "Родина-мать". После этого на щите появляется герб СССР.

Напомним, в воскресенье утром, 6 августа, тризуб на монументе "Родина-мать" уже подняли к щиту.

Также мы писали, что ранее в сети появилось видео, как к монументу "Родина-мать" привезли украинский тризуб.