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Главная Киев В России сделали циничное заявление о ночной атаке на Киев

В России сделали циничное заявление о ночной атаке на Киев

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Дата публикации 17 июня 2025 13:02
Минобороны РФ заявило о "достижении целей" во время удара по Киеву
Разрушенный подъезд дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Атака на Украину 17 июня

Министерство обороны России во вторник, 17 июня, прокомментировало ночной обстрел Киева ракетами и дронами. Там заявили о якобы "достижении целей".

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

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Атака на Украину 17 июня

Как пишет российское министерство обороны, ночью был нанесен групповой удар оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками по Украине.

Там заявили, что удар был сосредоточен якобы "по объектам военно-промышленного комплекса" Украины в Киевской области и Запорожье.

"Цель ударов достигнута. Все предназначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста минобороны России

Напомним, оккупанты ударили баллистической ракетой по жилой девятиэтажке в Соломенском районе Киева.

По данным городских властей, пока известно о 14 погибших и 114 раненых в результате атаки.

Завтра, 18 июня, в столице объявили Днем траура по жертвам российского удара по городу.

Киев российские войска обстрелы война в Украине Россия атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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