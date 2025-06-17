Минобороны РФ заявило о "достижении целей" во время удара по Киеву

Разрушенный подъезд дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министерство обороны России во вторник, 17 июня, прокомментировало ночной обстрел Киева ракетами и дронами. Там заявили о якобы "достижении целей".

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

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Атака на Украину 17 июня

Как пишет российское министерство обороны, ночью был нанесен групповой удар оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками по Украине.

Там заявили, что удар был сосредоточен якобы "по объектам военно-промышленного комплекса" Украины в Киевской области и Запорожье.

"Цель ударов достигнута. Все предназначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

Скриншот поста минобороны России

Напомним, оккупанты ударили баллистической ракетой по жилой девятиэтажке в Соломенском районе Киева.

По данным городских властей, пока известно о 14 погибших и 114 раненых в результате атаки.

Завтра, 18 июня, в столице объявили Днем траура по жертвам российского удара по городу.