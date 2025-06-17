Міноборони РФ заявило про "досягнення цілей" під час удару по Києву

Зруйнований під'їзд будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністерство оборони Росії у вівторок, 17 червня, прокоментувало нічний обстріл Києва ракетами та дронами. Там заявили про нібито "досягнення цілей".

Про це відомство повідомило у Telegram.

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Атака на Україну 17 червня

Як пише російське міністерство оборони, вночі було завдано групового удару зброєю повітряного, наземного і морського базування, а також безпілотниками по Україні.

Там заявили, що удар був зосереджений нібито "по об'єктах військово-промислового комплексу" України в Київській області та Запоріжжі.

"Мета ударів досягнута. Всі призначені об'єкти уражені", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису міноборони Росії

Нагадаємо, окупанти вдарили балістичною ракетою по житловій дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва.

За даними міської влади, наразі відомо про 14 загиблих та 114 поранених внаслідок атаки.

Завтра, 18 червня, у столиці оголосили Днем жалоби за жертвами російського удару по місту.