В Киеве 14 января обвалилась часть здания — движение для авто перекрыто

Обрушение здания в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районе Киева во вторник, 14 января, обвалилась часть здания. Сейчас дорога для проезда автомобилей там закрыта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Обрушение здания в Шевченковском районе Киева

Как известно, на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы обвалилась часть здания. Дорога для проезда машин там закрыта.

Обрушение здания в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Обрушение здания в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пока причина обрушения неизвестна, но, вероятно, туда что-то пытались достроить, но здание не выдержало.

Напомним, на Киевщине восстанавливают мост через реку Тетерев. Переправа подверглась серьезным разрушениям во время боевых действий в регионе.

Также мы писали, что 13 января в Киеве ограничили движение по эстакадному съезду с Днепровского спуска. Причиной является ремонт дорожного покрытия.