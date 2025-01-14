В Киеве 14 января обвалилась часть здания — движение для авто перекрыто

В Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания — фото
В Шевченковском районе Киева во вторник, 14 января, обвалилась часть здания. Сейчас дорога для проезда автомобилей там закрыта.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Обрушение здания в Шевченковском районе Киева
Как известно, на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы обвалилась часть здания. Дорога для проезда машин там закрыта.
Пока причина обрушения неизвестна, но, вероятно, туда что-то пытались достроить, но здание не выдержало.
Напомним, на Киевщине восстанавливают мост через реку Тетерев. Переправа подверглась серьезным разрушениям во время боевых действий в регионе.
Также мы писали, что 13 января в Киеве ограничили движение по эстакадному съезду с Днепровского спуска. Причиной является ремонт дорожного покрытия.
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