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В Шевченковском районе во время разбора завалов дома обнаружили тело еще одного человека

9 июля 2024 10:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Спасатели извлекли тело из-под завалов дома на Сырце, который 8 июля разрушила ракета
Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли ракетный удар по жилому дому в Шевченковском районе. Сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"Тело еще одного погибшего человека обнаружено во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева", — говорится в сообщении.

обстрел Шевченковского района Киева 8 июля
Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС
В Шевченковском районе из-под завалов достали погибшего 9 июля
Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС
Обстрел дома в Киеве 8 июля - получили еще одно тело
Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС

В настоящее время проводятся работы по деблокации. По данным ГСЧС, всего в Киеве из-за вчерашней ракетной атаки погибли 27 человек и еще 117 человек — пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских ракетных ударов.

Также мы писали, что значительные повреждения из-за ракетного удара получили корпуса "Охматдета", включая недавно построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

А председатель Совета Общественного союза "Орфанні захворювання України" Татьяна Кулеша заявила, что в результате атаки погибла врач и трое детей. Два корпуса медицинского учреждения были полностью уничтожены.

Киев обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар

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