Спасатели извлекли тело из-под завалов дома на Сырце, который 8 июля разрушила ракета

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли ракетный удар по жилому дому в Шевченковском районе. Сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"Тело еще одного погибшего человека обнаружено во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева", — говорится в сообщении.

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС

В настоящее время проводятся работы по деблокации. По данным ГСЧС, всего в Киеве из-за вчерашней ракетной атаки погибли 27 человек и еще 117 человек — пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских ракетных ударов.

Также мы писали, что значительные повреждения из-за ракетного удара получили корпуса "Охматдета", включая недавно построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

А председатель Совета Общественного союза "Орфанні захворювання України" Татьяна Кулеша заявила, что в результате атаки погибла врач и трое детей. Два корпуса медицинского учреждения были полностью уничтожены.