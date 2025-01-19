В Соломенском районе Киева исчезло отопление в 452 домах

Прорыв теплосети. Иллюстративное фото: УНИАН

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 19 января, произошло повреждение тепловой сети. В результате этого теплоснабжение прекратили для 452 жилых домов.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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Повреждение теплосети

Так, из-за повреждения теплосети отопление отсутствует в 452 жилых домах Соломенского района. В то же время развернуты мобильные котельные для двух медучреждений — корпусов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2.

"Диаметр поврежденного трубопровода — 450 мм. В настоящее время специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят работы по откачке воды из тепловой камеры", — уточнили в КГГА.

Планируется, что работы завершатся через сутки.

Скриншот поста КГГА

Напомним, вчера российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего произошло попадание в теплосеть вблизи станции метро "Лукьяновская".

Специалисты "Киевводоканала" оперативно локализовали повреждения и провели ремонтные работы.