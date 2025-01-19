У Солом'янському районі Києва зникло опалення у 452 будинках

У Солом'янському районі пошкоджено тепломережу, вимкнено опалення
У Солом’янському районі Києва у неділю, 19 січня, сталося пошкодження теплової мережі. Внаслідок цього теплопостачання припинили для 452 житлових будинків.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Пошкодження тепломережі
Так, через пошкодження тепломережі опалення відсутнє у 452 житлових будинках Солом'янського району. Водночас розгорнуто мобільні котельні для двох медзакладів — корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2.
"Діаметр пошкодженого трубопроводу — 450 мм. Наразі фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять роботи з відкачування води з теплової камери", — уточнили в КМДА.
Планується, що роботи завершаться за добу.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого відбулося влучання в тепломережу поблизу станції метро "Лук'янівська".
Фахівці "Київводоканалу" оперативно локалізували пошкодження та провели ремонтні роботи.
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