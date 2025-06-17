Ткаченко назвал количество жертв атаки в Соломенском районе

Спасатели на месте удара. Фото: Reuters/Thomas Peter

В результате российской массированной атаки на Киев в ночь на вторник, 17 июня, был разрушен подъезд дома в Соломенском районе. Сейчас спасатели деблокировали тела пяти человек из-под завалов.

Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко в комментарии для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Удар по многоэтажке в Киеве 17 июня

"Сейчас как раз происходит деблокирование людей. Известно о пяти телах, которые достали. Ожидаем завершения работ и узнаем точное количество людей, пострадавших в результате этой атаки", — отметил Ткаченко.

По его словам, коммунальные службы сейчас выясняют количество поврежденных домов в Киеве. По мнению главы КГГА, только в Соломенском районе их насчитывается около 70. В то же время, если говорить о людях, то 115 пострадавших вместе с погибшими.

Кроме того, Ткаченко отметил, что рядом с этими домами существует проблема с укрытиями, как и по всему Киеву. Рядом есть подземный переход, где обычно прячутся люди — будут выяснять с ГСЧС, считается ли он укрытием.

"Сейчас проблема с укрытиями до сих пор существует, это старый жилой фонд, поэтому они не были предусмотрены ранее", — добавил он.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, завтра в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

А в Воздушных силах уточнили, что в девятиэтажку было попадание не баллистической ракеты, а крылатой типа Х-101.