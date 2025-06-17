У Солом'янському районі Києва зросла кількість загиблих

У Солом'янському районі з-під завалів деблокували ще два тіла
Росія у вівторок, 17 червня, зруйнувала один під'їзд дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі Києва. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох загиблих.
Про це повідомляє Суспільне.
Загиблі внаслідок атаки 17 червня
Так, станом на 13:25 з-під завалів зруйновного під'їзду дев'ятиповерхового житлового будинку у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали тіла ще двох загиблих від російського удару.
Водночас офіційна влада столиці наразі не повідомляла про оновлення даних щодо жертв.
А в ДСНС України зазначили, що з-під завалів будинку було деблоковано ще одну людину. Наразі триває ідентифікація тіл загиблих, тривають пошуково-рятувальні роботи.
"Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки", — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про збільшення кількості загиблих через удари по Києву, відомо про 114 поранених.
Також, за даними голови КМВА Тимура Ткаченка, під завалами можуть перебувати ще до 14 людей.
Завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої нічної атаки.
Крім того, зафіксовано забруднення повітря через пожежі, спричинені російським обстрілом столиці.
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