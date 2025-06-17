У Солом'янському районі Києва зросла кількість загиблих

Рятувальники виносять тіло. Фото: Суспільне

Росія у вівторок, 17 червня, зруйнувала один під'їзд дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі Києва. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох загиблих.

Про це повідомляє Суспільне.

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Так, станом на 13:25 з-під завалів зруйновного під'їзду дев'ятиповерхового житлового будинку у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали тіла ще двох загиблих від російського удару.

Рятувальники на місці атаки. Фото: Суспільне

Рятувальники виносять тіло. Фото: Суспільне

Водночас офіційна влада столиці наразі не повідомляла про оновлення даних щодо жертв.

Скриншот допису Суспільного

А в ДСНС України зазначили, що з-під завалів будинку було деблоковано ще одну людину. Наразі триває ідентифікація тіл загиблих, тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДСНС

Раніше повідомлялося про збільшення кількості загиблих через удари по Києву, відомо про 114 поранених.

Також, за даними голови КМВА Тимура Ткаченка, під завалами можуть перебувати ще до 14 людей.

Завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої нічної атаки.

Крім того, зафіксовано забруднення повітря через пожежі, спричинені російським обстрілом столиці.