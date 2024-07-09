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В соцсетях появилось видео удара по киевской клинике "Исида"

9 июля 2024 14:14
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Момент удара по киевской клинике Исида попал на видео
Попадание российской ракеты в клинику "Исида" в Киеве. Фото: скриншот из видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Киевские паблики опубликовали видео попадания российской ракеты в здание клиника "Исида" в Днепровском районе Киева. Момент удара зафиксировал регистратор проезжавшего неподалеку автомобиля.

Видео опубликовали через несколько часов после удара по медучреждению, передают Новости.LIVE.

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На видео видно огромный столб дыма. Обломки разлетелись в радиусе многих сотен метров и попали по автомобилям на дороге и возле домов. 

Как сообщили в Киевской МВА в 21:22 8 июля, работы по разборке завалов завершены. Погибли девять человек и пятеро пострадали. Четырехэтажное здание медучреждения частично разрушено. 

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

На территории медицинского учреждения "Охматдет" в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. Пока известно о двух людях, погибших в результате атаки.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 12:00 9 июля количество погибших из-за атаки на многоэтажку в Шевченковском районе возросло до 11 человек.

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