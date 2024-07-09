Момент удара по киевской клинике Исида попал на видео

В соцсетях появилось видео удара по киевской клинике "Исида"
Киевские паблики опубликовали видео попадания российской ракеты в здание клиника "Исида" в Днепровском районе Киева. Момент удара зафиксировал регистратор проезжавшего неподалеку автомобиля.
Видео опубликовали через несколько часов после удара по медучреждению, передают Новости.LIVE.
Удар по клинике "Исида" в Киеве
На видео видно огромный столб дыма. Обломки разлетелись в радиусе многих сотен метров и попали по автомобилям на дороге и возле домов.
Как сообщили в Киевской МВА в 21:22 8 июля, работы по разборке завалов завершены. Погибли девять человек и пятеро пострадали. Четырехэтажное здание медучреждения частично разрушено.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.
На территории медицинского учреждения "Охматдет" в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. Пока известно о двух людях, погибших в результате атаки.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 12:00 9 июля количество погибших из-за атаки на многоэтажку в Шевченковском районе возросло до 11 человек.
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