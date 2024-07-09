Момент удару по київській клініці Ісіда потрапив на відео

Влучання російської ракети у клініку "Ісіда" в Києві. Фото: скриншот із відео

Київські пабліки опублікували відео влучання російської ракети в будівлю клініка "Ісіда", що у Дніпровському районі Києва. Момент удару зафіксував реєстратор автомобіля, який проїжджав неподалік.

Відео опублікували за кілька годин після удару по медзакладу, передають Новини.LIVE.

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На відео видно величезний стовп диму. Уламки розлетілися у радіусі багатьох сотень метрів та влучили по автомобілях на дорозі та біля будинків.

Як повідомили в Київській МВА о 21:22 8 липня, роботи з розбирання завалів завершено. Загинуло дев'ятеро людей та п'ятеро постраждали. Чотириповерхова будівля медзакладу частково зруйнована.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.

На території медичного закладу "Охматдит" у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.

За словами мера Києва Віталія Кличка, станом на 12:00 9 липня кількість загиблих через атаку на багатоповерхівку у Шевченківському районі зросла до 11 людей.