В центре Киева частично перекрыли движение транспорта — что произошло

Пробка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 января, в Киеве частично перекрыли движение транспорта по одной полосе на бульваре Леси Украинки. Причиной этого является повреждение водопровода.

Об этом сообщает КГГА.

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Отмечается, что в центре столицы произошло повреждение на водопроводной магистрали на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Новогоспитальной. В связи сэтим пришлось частично перекрыть движение транспорта по одной полосе на бульваре.

"Из-за повреждения водопровода частично перекрыто движение по одной полосе на бульв. Леси Украинки в направлении ст. м. "Печерская", — говорится в сообщении.

На месте уже работают коммунальщики. Как рассказали в "Киевводоканале", авария такого типа не повлияла на водоснабжение потребителей.

Информация о перекрытии движения. Фото: скриншот

Напомним, 17 января в Бучанском районе Киевской области будут раздаваться взрывы. Они связаны с работами по разминированию.

В Голосеевском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в маршрутном такси. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства.