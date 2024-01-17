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В центре Киева частично перекрыли движение транспорта — что произошло

17 января 2024 14:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В центре Киева частично перекрыли движение транспорта — что произошло
Пробка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 17 января, в Киеве частично перекрыли движение транспорта по одной полосе на бульваре Леси Украинки. Причиной этого является повреждение водопровода.

Об этом сообщает КГГА.

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В центре Киева перекрыли движение транспорта

Отмечается, что в центре столицы произошло повреждение на водопроводной магистрали на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Новогоспитальной. В связи сэтим пришлось частично перекрыть движение транспорта по одной полосе на бульваре.

"Из-за повреждения водопровода частично перекрыто движение по одной полосе на бульв. Леси Украинки в направлении ст. м. "Печерская", — говорится в сообщении.

На месте уже работают коммунальщики. Как рассказали в "Киевводоканале", авария такого типа не повлияла на водоснабжение потребителей.

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Информация о перекрытии движения. Фото: скриншот

Напомним, 17 января в Бучанском районе Киевской области будут раздаваться взрывы. Они связаны с работами по разминированию.

В Голосеевском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в маршрутном такси. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства.

Киев
авария
теплосеть
дороги
КГГА
водоснабжение
пробки

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