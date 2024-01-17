В центре Киева частично перекрыли движение транспорта — что произошло
В среду, 17 января, в Киеве частично перекрыли движение транспорта по одной полосе на бульваре Леси Украинки. Причиной этого является повреждение водопровода.
Об этом сообщает КГГА.
В центре Киева перекрыли движение транспорта
Отмечается, что в центре столицы произошло повреждение на водопроводной магистрали на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Новогоспитальной. В связи сэтим пришлось частично перекрыть движение транспорта по одной полосе на бульваре.
"Из-за повреждения водопровода частично перекрыто движение по одной полосе на бульв. Леси Украинки в направлении ст. м. "Печерская", — говорится в сообщении.
На месте уже работают коммунальщики. Как рассказали в "Киевводоканале", авария такого типа не повлияла на водоснабжение потребителей.
Напомним, 17 января в Бучанском районе Киевской области будут раздаваться взрывы. Они связаны с работами по разминированию.
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