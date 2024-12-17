В Киеве ограничат движение по улице Михаила Бойчука

Ремотники на месте перекрытия улицы. Фото: Вечерний Киев

В Киеве с 16 по 30 декабря частично ограничат движение по путепроводу на пересечении улицы Михаила Бойчука с железной дорогой возле станции "Киев-Демеевский". Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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Ремонтные работы на путепроводе

"На путепроводе будут ремонтировать железобетонные конструкции мостового полотна. Ремонтные работы продлятся с 8:00 16 декабря до 8:00 30 декабря", — говорится в сообщении.

Киевлян предупреждают, что движение будут ограничивать крайней правой полосой по улице Саперно-Слободской.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", — сообщили в компании.

Перекрытие улицы в Киеве. Фото: "Киевавтодор"

Ранее мы писали, что в Киеве в Деснянском районе начал разрушаться путепровод "Юность". От него оторвалась часть конструкции и чуть не упала на голову прохожей.

Также напоминаем, что в Киеве в первый день декабря открыли Подольско-Воскресенский мост. Им уже курсируют автомобили.