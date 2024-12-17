У Києві обмежать рух по вулиці Михайла Бойчука

Ремотники на місці перекриття вулиці. Фото: Вечірній Київ

У Києві з 16 до 30 грудня частково обмежать рух шляхопроводом на перетині вулиці Михайла Бойчука із залізницею біля станції "Київ-Деміївський". Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

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Ремонтні роботи на шляхопроводі

"На шляхопроводі ремонтуватимуть залізобетонні конструкції мостового полотна. Ремонтні роботи триватимуть з 8:00 16 грудня до 8:00 30 грудня", — йдеться у повідомленні.

Киян попереджають, що рух обмежуватимуть крайньою правою смугою в напрямку вулиці Саперно-Слобідської.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження при плануванні маршруту", — повідомили в компанії.

Перекриття вулиці у Києві. Фото: "Київавтодор"

Раніше ми писали, що у Києві в Деснянському районі почав руйнуватися шляхопровід "Юність". Від нього відірвалася частина конструкції і ледь не впала на голову перехожої.

Також нагадуємо, що у Києві в перший день грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст. Ним уже курсують автомобілі.