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В центре Киева подземная река затапливает улицу — детали

7 февраля 2024 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В центре Киева подземная река затапливает улицу — детали
Затопленная улица. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На одной из центральных улиц столицы прорвалась подземная река. Возле станции метро "Кловская" с территории строительства затопило улицы.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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Возле Кловской затапливает улицы

По словам очевидцев, вода хлынула с территории строительства и не впервые затапливает улицы вблизи "Кловской". На месте прорыва реки образовалась воронка.

Местные жители предполагают, что подземная река также может попадать в тоннели киевского метро и повреждать конструкции.

Напомним, что комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы.

Также мы писали, что в Киеве продолжается затопление тоннеля метро. В частности, речь идет о синей ветке столичного метрополитена.

Киев
метро
вода
строительство
река

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