В Киеве появится наземный переход через Крещатик - детали

Как будет выглядеть наземный переход. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

В Киеве вскоре появится новый наземный переход в центре. Его планируют сделать через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной.

Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Наземный переход на Крещатике

"Проект реализуется как часть полностью безбарьерного маршрута между Главным военным клиническим госпиталем, Майданом Независимости и Центральным железнодорожным вокзалом", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, этот маршрут станет первым в Киеве в рамках проекта Министерства развития общин и является частью инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров".

Известно, что Крещатик - это главная и одна из самых оживленных улиц города, поэтому важно, чтобы она была доступной и удобной для всех. В частности, обустройство наземных переходов является важным шагом для улучшения инклюзивности города.

"Сейчас на перекрестке с Прорезной через Крещатик пешеходы могут перейти только по подземному переходу, что неудобно для маломобильных киевлян и гостей столицы", — отметил председатель КГВА.

Сейчас Патрульная полиция Киева уже предоставила согласование на выполнение работ, их планируют осуществить оперативно.

Кроме того, в ближайшее время наземные пешеходные переходы планируют обустроить на улице Михайловской возле Майдана Независимости и через бульвар Шевченко возле станции метро "Университет".

Скриншот поста Ткаченко

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, в Киеве с конца марта до августа 2025 года будут ремонтировать Южный мост.

Также недавно эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба сообщил, что на реставрацию мостов в Киеве уже потрачено 2 миллиарда гривен.