В Киеве 11 октября изменятся маршруты троллейбусов №16 и №35

Троллейбус в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В ночь с 10 на 11 октября в Киеве произойдут изменения в движении троллейбусов №16 и №35. Корректировка маршрутов связана с проведением асфальтирования проезжей части на улице Юрия Ильенко.

Об этом сообщил Киевский городской совет в четверг, 10 октября.

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С 22:00 10 октября до 06:00 11 октября троллейбусы №16 и №35 будут курсировать по модифицированным маршрутам. Транспорт будет отправляться с улицы Мечты и проспекта Свободы, направляясь к улице Щусева, дальше движение будет проходить через улицу Максима Берлинского (в обратном направлении – улица Вавиловых), улицу Рижская, улицу Дорогожицкая и, наконец, улицу Юрия Ильенко, далее по собственным маршрутам.

Напомним, в Киеве задержали двух адвокатов, предлагавших военнообязанным мужчинам укрыться от мобилизации.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора добились ареста мужчины, который насмехался и издевался над погибшими военными на Майдане Незалежности в Киеве. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.