Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У центрі Києва зміняться маршрути тролейбусів arrow

У центрі Києва зміняться маршрути тролейбусів

10 жовтня 2024 23:56
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Києві 11 жовтня зміняться маршрути тролейбусів №16 та №35
Тролейбус у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У ніч з 10 на 11 жовтня в Києві відбудуться зміни в русі тролейбусів №16 та №35. Коригування маршрутів пов’язане з проведенням асфальтування проїжджої частини на вулиці Юрія Іллєнка.

Про це повідомила Київська міська рада у четвер, 10 жовтня.

Читайте також:

Зміна руху тролейбусів у Києві

З 22:00 10 жовтня до 06:00 11 жовтня тролейбуси №16 і №35 курсуватимуть за модифікованими маршрутами. Транспорт відправлятиметься з вулиці Мрії та проспекту Свободи, прямуючи до вулиці Щусєва, далі рух відбуватиметься через вулицю Максима Берлінського (у зворотному напрямку — вулиця Вавилових), вулицю Ризька, вулицю Дорогожицька та, зрештою, вулицю Юрія Іллєнка, далі за власними маршрутами.

Нагадаємо, у Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним чоловікам сховатися від мобілізації.

Також ми писали, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту чоловіка, який насміхався та знущався над загиблими військовими на Майдані Незалежності у Києві. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Київ українці Україна столиця громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:55 Ілон Маск не дає ні копійки — тільки Польща фінансує Starlink для ЗСУ

01:32 Айтівець "забронював" сам себе через Photoshop — як його покарали за підробку

01:30 Обмежено придатних 18-25 років можуть демобілізувати — в чому головний нюанс

00:30 Нові зміни вручення повісток у жовтні — що змінилося

10 жовтня 2024

23:56 У центрі Києва зміняться маршрути тролейбусів

23:55 У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС

23:53 Майже рік зливав дані про ЗСУ — як суд на Кіровоградщині покарав чоловіка

23:45 Потяг, на якому їхали 750 депутатів Європарламенту, задимівся — що сталось

23:37 У МЗС зробили різку заяву через майбутній візит Путіна до Туркменістану

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:00 У ТЦК пояснили, яка буває альтернатива мобілізації

01:55 Ілон Маск не дає ні копійки — тільки Польща фінансує Starlink для ЗСУ

01:32 Айтівець "забронював" сам себе через Photoshop — як його покарали за підробку

01:30 Обмежено придатних 18-25 років можуть демобілізувати — в чому головний нюанс

00:30 Нові зміни вручення повісток у жовтні — що змінилося

10 жовтня 2024

23:56 У центрі Києва зміняться маршрути тролейбусів

23:55 У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС

23:53 Майже рік зливав дані про ЗСУ — як суд на Кіровоградщині покарав чоловіка

23:45 Потяг, на якому їхали 750 депутатів Європарламенту, задимівся — що сталось

23:37 У МЗС зробили різку заяву через майбутній візит Путіна до Туркменістану

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:00 У ТЦК пояснили, яка буває альтернатива мобілізації

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll