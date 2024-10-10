У Києві 11 жовтня зміняться маршрути тролейбусів №16 та №35

Тролейбус у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У ніч з 10 на 11 жовтня в Києві відбудуться зміни в русі тролейбусів №16 та №35. Коригування маршрутів пов’язане з проведенням асфальтування проїжджої частини на вулиці Юрія Іллєнка.

Про це повідомила Київська міська рада у четвер, 10 жовтня.

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З 22:00 10 жовтня до 06:00 11 жовтня тролейбуси №16 і №35 курсуватимуть за модифікованими маршрутами. Транспорт відправлятиметься з вулиці Мрії та проспекту Свободи, прямуючи до вулиці Щусєва, далі рух відбуватиметься через вулицю Максима Берлінського (у зворотному напрямку — вулиця Вавилових), вулицю Ризька, вулицю Дорогожицька та, зрештою, вулицю Юрія Іллєнка, далі за власними маршрутами.

Нагадаємо, у Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним чоловікам сховатися від мобілізації.

Також ми писали, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту чоловіка, який насміхався та знущався над загиблими військовими на Майдані Незалежності у Києві. Йому загрожує до восьми років тюрми.