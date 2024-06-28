В Вишневом в карете скорой умер мужчина, упавший в шахту лифта с 5 этажа

Транспортировка потерпевшего. Фото: ГСЧС

В городе Вишневое в Киевской области в пятницу, 28 июня, житель одного из домов упал в шахту лифта. Мужчина получил значительные травмы и скончался в карете скорой помощи.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины в Telegram.

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Упал в шахту лифта

Сегодня в обед спасатели получили сообщение о падении мужчины в шахту лифта в Вишневом. На месте было установлено, что мужчина сорвался с пятого этажа, когда самостоятельно пытался вылезти из лифта по время выключения электроэнергии в доме.

Транспортировка потерпевшего. Фото: ГСЧС

Транспортировка потерпевшего. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС вытащили пострадавшего и с помощью медицинских носилок транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

Скриншот сообщения ГСЧС

Как позже отметили в полиции Киевщины, 66-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте и он был в сознании. Однако по дороге в больницу он скончался в карете скорой помощи.

Транспортировка потерпевшего. Фото: ГСЧС

"Кабина лифта, в которой ехал мужчина, остановилась между этажами при отключении света. Погибший самостоятельно открыл лифт, не дождавшись приезда экстренных служб", — говорится в сообщении.

Скриншот поста полиции Киевщины

Напомним, утром на станции метрополитена "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов на "зеленой" ветке временно останавливали.

Позже спасатели деблокировали тело женщины из-под поезда метро — ее зажало под первым вагоном. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.