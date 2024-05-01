В приложении Киев Цифровой можно заказать ученический для бесплатного проезда
В приложении "Киев Цифровой" можно заказать цифровой ученический для бесплатного проезда. Теперь не нужно носить с собой пластик, ведь все есть в смартфоне.
Об этом сообщила пресс-служба приложения "Киев Цифровой" в Telegram в среду, 1 мая.
Цифровой ученический для бесплатного проезда
Заказ нового ученического бесплатно, для этого требуется:
- обновить приложение;
- выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;
- получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
- добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".
"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", — говорится в сообщении.
Напомним, киевская детская железная дорога 27 апреля открыла сезон движения поездов. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября этого года.
Также в столице продолжается строительство пешеходного моста, который в народе уже получил название "Волна". Путепровод должен соединить парк "Наталка" и Оболонский остров. Открыть мост обещают уже ко Дню Киева 26 мая.
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