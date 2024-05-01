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В приложении Киев Цифровой можно заказать ученический для бесплатного проезда

1 мая 2024 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В приложении Киев Цифровой можно заказать ученический для бесплатного проезда
Приложение "Киев Цифровой". Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В приложении "Киев Цифровой" можно заказать цифровой ученический для бесплатного проезда. Теперь не нужно носить с собой пластик, ведь все есть в смартфоне.

Об этом сообщила пресс-служба приложения "Киев Цифровой" в Telegram в среду, 1 мая.

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Цифровой ученический для бесплатного проезда

Заказ нового ученического бесплатно, для этого требуется:

  • обновить приложение;
  • выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;
  • получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
  • добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".
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Цифровой ученический. Фото: t.me/Kyiv_digital

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", — говорится в сообщении.

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Пост "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Напомним, киевская детская железная дорога 27 апреля открыла сезон движения поездов. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября этого года.

Также в столице продолжается строительство пешеходного моста, который в народе уже получил название "Волна". Путепровод должен соединить парк "Наталка" и Оболонский остров. Открыть мост обещают уже ко Дню Киева 26 мая.

Киев
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