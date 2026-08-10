Удар РФ по Киевской области 8 августа: в Пуховке погибли дедушка, бабушка и ребенок

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Российские оккупанты в ночь на 8 августа подвергли Киевскую область массированной атаке. В частности, вражеский дрон убил дедушку, бабушку и их трехлетнего внука в селе Пуховка. Беспилотник попал в обычный частный дом.

На месте российского обстрела в воскресенье, 10 августа, побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Российский обстрел Киевской области 8 августа

В результате атаки ранения получили четверо человек, среди них — родители погибшего мальчика и его старший брат.

Российский обстрел Киевской области 8 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Последствия российского обстрела села Пуховки. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Уничтоженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что это был обычный жилой дом. По его словам, россияне не могли этого не знать.

Последствия российского обстрела Киевской области 8 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Разрушения в Киевской области в результате российского обстрела 8 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Удар РФ по дому в Киевской области. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В частности, среди погибших — директор Киевского лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в ночь на 8 августа российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Киевской области. В частности, под массированным обстрелом оказался Броварской район.

Кроме того, в ночь на 8 августа противник наносил удары по Киеву. В результате ракетной атаки погиб человек, тело которого обнаружили во время ликвидации последствий. Также ранения получили четверо киевлян.