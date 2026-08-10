Удар РФ по Київщині 8 серпня: у Пухівці загинули дідусь, бабуся та дитина

Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Російські окупанти у ніч проти 8 серпня масовано атакували Київщину. Зокрема, ворожий дрон вбив дідуся, бабусю та їхнього трирічного онука у селі Пухівка. Безпілотник влучив у звичайний приватний будинок.

На місці російського обстрілу у неділю, 10 серпня, побував журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Російський обстріл Київщини 8 серпня

Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, серед них — батьки загиблого хлопчика та його старший брат.

Російський обстріл Київщини 8 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Наслідки російського обстрілу села Пухівки. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Знищений автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що це був звичайний житловий будинок. За його словами, росіяни не могли цього не знати.

Наслідки російського обстрілу Київщини 8 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Руйнування на Київщині внаслідок російського обстрілу 8 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Удар РФ по будинку на Київщині. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зокрема, серед загиблих директорка Київського ліцею №124 "Спаський" Галина Кучер.

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Галина Кучер, яку вбили російські окупанти на Київщині. Фото: facebook.com/sch124.kiev.ua

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у ніч проти 8 серпня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру в Київській області. Зокрема, під масованим обстрілом опинився Броварський район.

Крім того, у ніч проти 8 серпня противник бив по Києву. Внаслідок ракетної атаки загинула людина, тіло якої виявили під час ліквідації наслідків. Також поранення отримали четверо киян.