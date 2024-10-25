Удар по Киеву 25 октября — в результате попадания в многоэтажку есть погибшие и пострадавшие

Удар по многоэтажке в Киеве — есть погибший и пострадавшие
В пятницу, 25 октября, российские войска ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева. В результате попадания вражеского БпЛА есть погибший и четверо пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.
Россияне попали в многоэтажку в Киеве
Вечером 25 октября во время атаки российский ударный беспилотник попал в 25-этажку в Соломенском районе Киева. В результате попадания на нескольких этажах поднялся пожар, ликвидация последствий продолжается.
Кличко заявил, что спасатели эвакуировали из здания более 100 человек. По предварительной информации городского головы, один человек погиб, еще четырем медики оказали первую помощь на месте.
"Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", — написал Кличко.
Напомним, в ГСЧС показали последствия попадания в 25-этажку в Киеве вечером 25 октября.
Также корреспонденты Новини.LIVE поделились видео с эвакуацией жителей многоэтажки в Соломенском районе.
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