Удар по Киеву 25 октября — в результате попадания в многоэтажку есть погибшие и пострадавшие

Эвакуированы люди из многоэтажки в которую попал БпЛА. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В пятницу, 25 октября, российские войска ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева. В результате попадания вражеского БпЛА есть погибший и четверо пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

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Вечером 25 октября во время атаки российский ударный беспилотник попал в 25-этажку в Соломенском районе Киева. В результате попадания на нескольких этажах поднялся пожар, ликвидация последствий продолжается.

Спасатели, правоохранители и журналисты на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кличко заявил, что спасатели эвакуировали из здания более 100 человек. По предварительной информации городского головы, один человек погиб, еще четырем медики оказали первую помощь на месте.

Ликвидация последствий попадания в многоэтажку в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", — написал Кличко.

Сообщение Кличка. Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС показали последствия попадания в 25-этажку в Киеве вечером 25 октября.

Также корреспонденты Новини.LIVE поделились видео с эвакуацией жителей многоэтажки в Соломенском районе.