РФ нанесла дроновый удар по Броварам в Киевской области: пострадали люди

РФ нанесла дроновый удар по Броварам на Киевщине: пострадали люди
В ночь на вторник, 5 мая, россияне атаковали Бровары в Киевской области дроном. Пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Женщина поранила руку осколками стекла, а у мужчины резаная рана пятки.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.
Последствия ночного обстрела Броваров 5 мая
Медики оказали травмированным помощь на месте. Жизни потерпевших ничего не угрожает. В госпитализации они не нуждаются.
В результате атаки получили повреждения квартиры, фасад многоэтажки и автомобиль.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 28 апреля раздавались взрывы в Киеве. Столицу атаковали ударные беспилотники. По вражеским целям работала ПВО.
Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины писал, что днем 28 апреля РФ нанесла дроновые удары по Киеву. В двух районах столицы зафиксировали попадания. Пострадали гражданские.