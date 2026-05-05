Главная Киев РФ нанесла дроновый удар по Броварам на Киевщине: пострадали люди

РФ нанесла дроновый удар по Броварам на Киевщине: пострадали люди

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 01:34
РФ нанесла дроновый удар по Броварам в Киевской области: пострадали люди
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на вторник, 5 мая, россияне атаковали Бровары в Киевской области дроном. Пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Женщина поранила руку осколками стекла, а у мужчины резаная рана пятки.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Обстрел Броваров ночью 5 мая 2026 года
Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия ночного обстрела Броваров 5 мая

Медики оказали травмированным помощь на месте. Жизни потерпевших ничего не угрожает. В госпитализации они не нуждаются.

В результате атаки получили повреждения квартиры, фасад многоэтажки и автомобиль.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 28 апреля раздавались взрывы в Киеве. Столицу атаковали ударные беспилотники. По вражеским целям работала ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины писал, что днем 28 апреля РФ нанесла дроновые удары по Киеву. В двух районах столицы зафиксировали попадания. Пострадали гражданские.

обстрелы Бровары пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
