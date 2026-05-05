РФ нанесла дроновый удар по Броварам в Киевской области: пострадали люди

Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на вторник, 5 мая, россияне атаковали Бровары в Киевской области дроном. Пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина. Женщина поранила руку осколками стекла, а у мужчины резаная рана пятки.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия ночного обстрела Броваров 5 мая

Медики оказали травмированным помощь на месте. Жизни потерпевших ничего не угрожает. В госпитализации они не нуждаются.

В результате атаки получили повреждения квартиры, фасад многоэтажки и автомобиль.

