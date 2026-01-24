Обстрел Киева 24 января — движение метро изменено

Люди выходят из метро. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 24 января нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате из-за дефицита электроэнергии на "красной" линии метро есть временные изменения движения поездов.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение метро в Киеве 24 января

В КГГА рассказали, что по состоянию на сейчас поезда курсируют между следующими станциями метро:

"Академгородок" — "Арсенальная" — интервал 7-9 минут;

"Дарница" — "Левобережная" — "Арсенальная" — интервал 12 минут.

Также известно, что закрыты станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".

"Обращаем внимание: сейчас движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора", — говорится в сообщении.

В КГГА попросили пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и учесть изменения при планировании поездок. О возобновлении работы метро в обычном режиме сообщат позже.

Напомним, "зеленая" линия метро в Киеве сейчас также работает с изменениями. Причиной стало повреждение ограждения в результате ночной атаки РФ.

Также россияне пытаются энергетически отрезать Киев. Оккупанты сегодня ночью били по столице дронами и ракетами.