Обстрел Киева 24 января — движение метро изменено

Удар по Киеву — на красной ветке метро изменили движение поездов
Российские войска в ночь на 24 января нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате из-за дефицита электроэнергии на "красной" линии метро есть временные изменения движения поездов.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Движение метро в Киеве 24 января
В КГГА рассказали, что по состоянию на сейчас поезда курсируют между следующими станциями метро:
- "Академгородок" — "Арсенальная" — интервал 7-9 минут;
- "Дарница" — "Левобережная" — "Арсенальная" — интервал 12 минут.
Также известно, что закрыты станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".
"Обращаем внимание: сейчас движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора", — говорится в сообщении.
В КГГА попросили пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и учесть изменения при планировании поездок. О возобновлении работы метро в обычном режиме сообщат позже.
Напомним, "зеленая" линия метро в Киеве сейчас также работает с изменениями. Причиной стало повреждение ограждения в результате ночной атаки РФ.
Также россияне пытаются энергетически отрезать Киев. Оккупанты сегодня ночью били по столице дронами и ракетами.
