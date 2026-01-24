Обстріл Києва 24 січня — рух метро змінено

Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 24 січня завдали комбінованого удару по Києві. В результаті через дефіцит електроенергії на "червоній" лінії метро є тимчасові зміни руху поїздів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Рух метро у Києві 24 січня

У КМДА розповіли, що станом на зараз поїзди курсують між наступними станціями метро:

"Академмістечко" — "Арсенальна" — інтервал 7-9 хвилин;

"Дарниця" — "Лівобережна" — "Арсенальна" — інтервал 12 хвилин.

Також відомо, що зачинені станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро".

"Звертаємо увагу: наразі рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі. Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора", — йдеться у повідомленні.

У КМДА попросили пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та врахувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення роботи метро у звичайному режимі повідомлять згодом.

Нагадаємо, "зелена" лінія метро у Києві наразі також працює зі змінами. Причиною стало пошкодження огорожі внаслідок нічної атаки РФ.

Також росіяни намагаються енергетично відрізати Київ. Окупанти сьогодні вночі били по столиці дронами та ракетами.