Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Удар по Києву — на "червоній" гілці метро змінили рух поїздів

Удар по Києву — на "червоній" гілці метро змінили рух поїздів

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 09:45
Обстріл Києва 24 січня — рух метро змінено
Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 24 січня завдали комбінованого удару по Києві. В результаті через дефіцит електроенергії на "червоній" лінії метро є тимчасові зміни руху поїздів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). 

Реклама
Читайте також:

Рух метро у Києві 24 січня

У КМДА розповіли, що станом на зараз поїзди курсують між наступними станціями метро:

  • "Академмістечко" — "Арсенальна" — інтервал 7-9 хвилин;
  • "Дарниця" — "Лівобережна" — "Арсенальна" — інтервал 12 хвилин. 

Також відомо, що зачинені станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро". 

"Звертаємо увагу: наразі рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі.  Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора", — йдеться у повідомленні.

У КМДА попросили пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та врахувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення роботи метро у звичайному режимі повідомлять згодом. 

Нагадаємо, "зелена" лінія метро у Києві наразі також працює зі змінами. Причиною стало пошкодження огорожі внаслідок нічної атаки РФ. 

Також росіяни намагаються енергетично відрізати Київ. Окупанти сьогодні вночі били по столиці дронами та ракетами. 

Київ метро електроенергія обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації