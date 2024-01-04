Удар по Киеву 29 декабря — нашли тела еще двух человек

Последствия ракетных ударов по Киеву 29 декабря. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ходе экспертизы специалистов МВД обнаружены тела еще двух погибших в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря. Общее число погибших составляет 32 человека, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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В КМВА рассказали, что криминалисты МВД проводили экспертизу, во время которой обнаружили еще двух погибших в результате вражеской атаки на Киев 29 декабря.

Так, по состоянию на утро 4 января общее число погибших от ракетного удара составляет 32 человека, а пострадавших — 30.

Обстрел Киева 29 декабря: что известно

В тот день РФ выпустила по Украине 158 воздушных целей. Речь идет о "шахедах" и всех ракетах, которые россияне имеют в своем арсенале, кроме "Калибров". В общем, чтобы нанести такой массированный удар, Россия потратила не менее 1,273 млрд долларов.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар. В Нацполиции рассказали, что в общей сложности повреждены 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, девять многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складские помещения, школа, церковь, ТРЦ, роддом.

Напомним, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по столице 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

В МВД рассказали, что после вражеских ударов по Киеву пострадали 52 человека, еще два человека погибли.