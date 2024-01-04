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Удар по Києву 29 грудня — знайшли тіла ще двох людей

4 січня 2024 07:59
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Удар по Києву 29 грудня — знайшли тіла ще двох людей
Наслідки ракетного удару по Києву 29 грудня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Під час експертизи фахівців МВС виявлено тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня. Загальна кількість загиблих становить 32 людини, ще 30 отримали поранення. 

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

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У КМВА розповіли, що криміналісти МВС проводили експертизу, під час якої виявили ще двох загиблих людей внаслідок ворожої атаки на Київ 29 грудня. 

Так, станом на ранок 4 січня загальна кількість загиблих від ракетного удару становить 32 людини, а постраждалих — 30.

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Обстріл Києва 29 грудня: що відомо

Того дня РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Йдеться про "шахеди" та всі ракети, які росіяни мають у своєму арсеналі, окрім "Калібрів". Загалом, аби завдати такого масованого удару, Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів. 

Внаслідок ракетної атаки у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалася пожежа. У Нацполіції розповіли, що загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарню та санаторій, дев'ять багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складські приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок. 

Нагадаємо, російські окупанти знову завдали ракетного удару по столиці 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови. 

У МВС розповіли, що після ворожих ударів по Києву постраждали 52 людини, ще дві людини загинули. 

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