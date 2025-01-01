Обстрел Киева 1 января — количество пострадавших возросло до шести

Удар по Киеву — количество пострадавших возросло
Российские войска утром 1 января нанесли удар по Киеву ударными дронами. В результате атаки в столице возросло количество пострадавших.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия удара по Киеву 1 января
Кличко рассказал, что сейчас уже известно о шести пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Среди них есть беременная женщина.
"В настоящее время двое из них госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине", — говорится в сообщении.
В то же время в Нацполиции добавили, что в результате вражеской атаки в Печерском районе произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания.
Также падение обломков зафиксировано в Святошинском районе столицы. Там повреждено нежилое здание, в результате чего возник пожар.
Напомним, в первый день нового года, 1 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. В городе работала ПВО.
В результате атаки вражеских беспилотников в одном из районов города в жилом доме частично разрушены два верхних этажа.
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