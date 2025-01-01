Обстрел Киева 1 января — количество пострадавших возросло до шести

Последствия удара по Киеву Фото: ГСЧС

Российские войска утром 1 января нанесли удар по Киеву ударными дронами. В результате атаки в столице возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия удара по Киеву 1 января

Кличко рассказал, что сейчас уже известно о шести пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Среди них есть беременная женщина.

"В настоящее время двое из них госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

В то же время в Нацполиции добавили, что в результате вражеской атаки в Печерском районе произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания.

Последствия удара по Киеву Фото: Нацполиция

Полицейский на месте обстрела в Киеве. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Киеву Фото: Нацполиция

Также падение обломков зафиксировано в Святошинском районе столицы. Там повреждено нежилое здание, в результате чего возник пожар.

Напомним, в первый день нового года, 1 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. В городе работала ПВО.

В результате атаки вражеских беспилотников в одном из районов города в жилом доме частично разрушены два верхних этажа.

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