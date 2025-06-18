Атака РФ на Киев 17 июня - количество погибших растет

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы в Киеве после атаки РФ 17 июня. Фото: ГСЧС

В результате массированной атаки российских войск на Киев количество погибших продолжает расти. Уже подтверждена гибель 27 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в среду, 18 июня, в Telegram.

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Обстрел Киева 17 июня — количество погибших растет

В результате массированного удара РФ по столице 17 июня погибли 27 человек — поисково-спасательные работы продолжаются.

"На 16:00 подтверждена гибель 27 человек в результате массированной атаки врага на столицу 17 июня", — сообщил мэр Киева.

Также Кличко отметил, что спасатели продолжают поисковую операцию. Коммунальные службы помогают разбирать завалы.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Ранее мы информировали, что в Соломенском районе Киева снова увеличилось количество погибших из-за российского удара по многоэтажке 17 июня.

В частности, 18 июня, в столице — День траура по погибшим в результате российского массированного удара.