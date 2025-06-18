Атака РФ на Киев 17 июня - количество погибших растет

Удар по Киеву — количество погибших продолжает расти
В результате массированной атаки российских войск на Киев количество погибших продолжает расти. Уже подтверждена гибель 27 человек.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в среду, 18 июня, в Telegram.
Обстрел Киева 17 июня — количество погибших растет
В результате массированного удара РФ по столице 17 июня погибли 27 человек — поисково-спасательные работы продолжаются.
"На 16:00 подтверждена гибель 27 человек в результате массированной атаки врага на столицу 17 июня", — сообщил мэр Киева.
Также Кличко отметил, что спасатели продолжают поисковую операцию. Коммунальные службы помогают разбирать завалы.
Ранее мы информировали, что в Соломенском районе Киева снова увеличилось количество погибших из-за российского удара по многоэтажке 17 июня.
В частности, 18 июня, в столице — День траура по погибшим в результате российского массированного удара.
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