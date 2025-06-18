Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар по Киеву — количество погибших продолжает расти

Удар по Киеву — количество погибших продолжает расти

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 17:35
Атака РФ на Киев 17 июня - количество погибших растет
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы в Киеве после атаки РФ 17 июня. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Обстрел Киева 17 июня — количество погибших растет

В результате массированной атаки российских войск на Киев количество погибших продолжает расти. Уже подтверждена гибель 27 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в среду, 18 июня, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
атака на Київ наслідки
Поисково-спасательные работы в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Киева 17 июня — количество погибших растет

В результате массированного удара РФ по столице 17 июня погибли 27 человек — поисково-спасательные работы продолжаются.

"На 16:00 подтверждена гибель 27 человек в результате массированной атаки врага на столицу 17 июня", — сообщил мэр Киева.

Также Кличко отметил, что спасатели продолжают поисковую операцию. Коммунальные службы помогают разбирать завалы.

Атака на Київ наслідки
Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Ранее мы информировали, что в Соломенском районе Киева снова увеличилось количество погибших из-за российского удара по многоэтажке 17 июня.

В частности, 18 июня, в столице — День траура по погибшим в результате российского массированного удара.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации