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Головна Київ У Солом'янському районі Києва збільшилася кількість загиблих

У Солом'янському районі Києва збільшилася кількість загиблих

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Дата публікації: 18 червня 2025 14:54
У Києві знову збільшилася кількість жертв атаки РФ
Рятувальники розбирають завали будинку. Фото: ДСНС
Ключові моменти Атака на Київ 17 червня Що відомо про атаку

У Солом'янському районі Києва у середу, 18 червня, знову збільшилася кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці. Наразі відомо про 23 жертви ворожої агресії у столиці.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.

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За даними МВС, кількість жертв російського удару по дев'ятиповерхівці в Соломʼянському районі зросла до 23 людей. Наразі на місці все ще тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Скриншот допису МВС

Що відомо про атаку

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масований обстріл Києва ракетами та дронами. За даними КМВА, на столицю летіло 175 дронів та понад 16 ракет різних типів.

Спочатку голова МВС Ігор Клименко повідомив, що сталося пряме влучання балістичної ракети по будинку, внаслідок чого зруйновано один під'їзд. За його словами, ракета пройшла всі поверхи аж до підвалу.

Згодом мер міста Віталій Кличко заявив, що ця ракета містила касетні боєприпаси, аби уразити якомога більше людей.

Внаслідок атаки без електроенергії залишилося 1148 квартир у Києві.

Крім того, 18 червня у столиці оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського масованого удару.

Як зазначив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Ранок.LIVE, ворог почав атакувати міста з невеликим інтервалом, аби протестувати можливості української ППО.

Київ ДСНС обстріли рятувальники війна в Україні загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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