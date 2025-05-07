Компенсация за разрушенное жилье в Киеве — когда поступят выплаты

Удар по Киеву — сколько времени ждать выплату компенсации
Глава спецотдела муниципальной безопасности Святошинского района Владимир Редькин рассказал, сколько ждать выплату за компенсацию поврежденного имущества в результате российского обстрела. По его словам, средства поступают в течение недели.
Об этом Владимир Редькин рассказал в комментарии Новини.LIVE в среду, 7 мая.
Компенсации за поврежденное имущество
Редькин отметил, что для получения разовой выплаты необходимы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документ о праве собственности на жилье.
- банковский счет карты, на которую надо перечислить деньги.
По его словам, средства поступают в течение недели.
Редькин рассказал, что в результате других атак, которые происходили ранее, люди получали выплаты в течение шести-семи дней.
После подачи заявления человек получает единовременное пособие в размере 40 тысяч гривен. После этого он арендует жилье и ежемесячно получает компенсацию в размере 20 тысяч гривен.
Напомним, Редькин сообщил, что для оформления компенсации в результате российского обстрела Киева 7 мая уже обратились 20 человек.
Известно, что из-за атаки оккупантов на Киев погибла семья, которая приютила десять котов. Во время обстрела они не имели возможности спуститься в укрытие.
Читайте Новини.LIVE!