Компенсация за разрушенное жилье в Киеве — когда поступят выплаты

Последствия российского обстрела Киева 7 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава спецотдела муниципальной безопасности Святошинского района Владимир Редькин рассказал, сколько ждать выплату за компенсацию поврежденного имущества в результате российского обстрела. По его словам, средства поступают в течение недели.

Об этом Владимир Редькин рассказал в комментарии Новини.LIVE в среду, 7 мая.

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Редькин отметил, что для получения разовой выплаты необходимы:

паспорт;

идентификационный код;

документ о праве собственности на жилье.

банковский счет карты, на которую надо перечислить деньги.

По его словам, средства поступают в течение недели.

Редькин рассказал, что в результате других атак, которые происходили ранее, люди получали выплаты в течение шести-семи дней.

После подачи заявления человек получает единовременное пособие в размере 40 тысяч гривен. После этого он арендует жилье и ежемесячно получает компенсацию в размере 20 тысяч гривен.

Напомним, Редькин сообщил, что для оформления компенсации в результате российского обстрела Киева 7 мая уже обратились 20 человек.

Известно, что из-за атаки оккупантов на Киев погибла семья, которая приютила десять котов. Во время обстрела они не имели возможности спуститься в укрытие.