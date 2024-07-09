Удар по Киеву 8 июля - увеличилось количество погибших

Спасатели разбирают завалы дома в Киеве после удара РФ 8 июля. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжает расти количество жертв российского удара 8 июля. Спасатели находят тела погибших под завалами одного из домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 9 июля.

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По словам Кличко, в Киеве по состоянию на 12:00 9 июля количество погибших из-за атаки на многоэтажку в Шевченковском районе выросло до 11 человек.

"Из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели извлекли тела еще трех женщин. Всего уже 11 погибших жителей этого дома", — сообщил мэр столицы.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, утром 9 июля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погиб 10-летний Максим Симанюк . Российская ракета унесла жизни и его мамы и сестры. Все трое погибли у себя дома.

Кроме того, во время российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибла 30-летняя врач Светлана Лукьянчук . Она работала детским нефрологом.