Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Удар по Киеву — из-под завалов дома на Сырце достали тела еще трех женщин arrow

Удар по Киеву — из-под завалов дома на Сырце достали тела еще трех женщин

9 июля 2024 12:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по Киеву 8 июля - увеличилось количество погибших
Спасатели разбирают завалы дома в Киеве после удара РФ 8 июля. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Киеве продолжает расти количество жертв российского удара 8 июля. Спасатели находят тела погибших под завалами одного из домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Число погибших в Киеве снова возросло

По словам Кличко, в Киеве по состоянию на 12:00 9 июля количество погибших из-за атаки на многоэтажку в Шевченковском районе выросло до 11 человек.

"Из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели извлекли тела еще трех женщин. Всего уже 11 погибших жителей этого дома", — сообщил мэр столицы.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, утром 9 июля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погиб 10-летний Максим Симанюк . Российская ракета унесла жизни и его мамы и сестры. Все трое погибли у себя дома.

Кроме того, во время российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибла 30-летняя врач Светлана Лукьянчук . Она работала детским нефрологом.

 

Виталий Кличко Киев война военные преступления дом война в Украине жертвы ракетный удар погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных