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Жодного військового об'єкта — у КМВА детально розповіли, що атакували росіяни у Києві

8 липня 2024 20:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар Росії по Києву 8 липня — у КМВА оновили дані про руйнування
Рятувальники розбирають завали після російського ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 8 липня, в Києві через російську атаку постраждали сім районів міста. У деяких з них зафіксовано значні руйнування. 

Про це повідомили у пресслужбі КМВА в Telegram.

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Які райони Києва постраждали

Зазначається, що внаслідок ракетного удару пошкодження та руйнування зафіксовано у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Шевченківський район

У центральному районі Києва зруйновано два поверхи корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Площа руйнувань складає близько 400 м.кв.

"Загинуло двоє дорослих, одна з них лікарка, ще 10 осіб постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей", — йдеться у повідомленні.

Охматдит
Наслідки удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. Фото: Reuters

Зазначається, що в іншій локації району у багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта — пошкоджено.

Крім того, було пошкоджено промисловий об’єкт.

"Загинула одна особа, ще троє постраждали. Тривають роботи по розбору завалів", — додали у КМВА.

Солом’янський район

На Солом'янці росіяни пошкодили бізнес-центр "Доміно". Було руйнування двох поверхів, загальною площею 1500 м.кв.

Повідомляється, що після атаки там виникла пожежа, яку було ліквідовано.

"Загинуло семеро осіб та дев'ятеро постраждали, тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей", — кажуть у військовій адміністрації.

ДСНС
На місці обстрілу працює бригада швидкої допомоги. Фото: ДСНС

Голосіївський район

У цьому районі відбулося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, бкла пожежа, пошкоджено дах. Біля будинку зазнав пошкоджень і дошкільний навчальний заклад. 

"За цією ж локацією  постраждали гаражі, відбулося загорання 10 авто", — розповідають у КМВА.

Дніпровський район

На лівому березі столиці частково було зруйновано 4-поверхову будівлю медичного центру.

"Загинуло вісім осіб та четверо постраждали, тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей", — йдеться у повідомленні.

ДСНС
Наслідки удару по медичному центру в Києві. Фото: ДСНС

Дарницький район

Тут зафіксували пошкодження приватного будинку. Був один постраждалий.

"За іншою локацією в цьому районі пошкоджено приміщення аптеки, без горіння та потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про пожежу, яку згодом було ліквідовано.

"Загинуло три особи (з них двоє дітей), 18 постраждало , семеро осіб врятовано. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей", — зазначили у КМВА.

Деснянський район

У цьому районі була пожежа двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.

Святошинський район

Внаслідок атаки сталося загорання в промисловій будівлі. 

"Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу", — додали у адміністрації.

Що відомо про загиблих та поранених

Станом на вечір 8 липня у Києві загинуло 22 особи, з них двоє дітей. 
Постраждало 82 особи. 

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок, там загинуло семеро осіб. 

9 липня у Києві оголосили Днем жалоби за жертвами російської атаки. 

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