Главная Киев Удар по Святошинскому району — в РГА назвали срок компенсаций

Удар по Святошинскому району — в РГА назвали срок компенсаций

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 23:32
Уже до конца недели пострадавшие от удара в Святошинском районе Киева возможно получат компенсации
Многоэтажка в Святошинском районе Киева после циничной атаки РФ 31 июля. Фото: ГСЧС

Жители разрушенного после удара российских оккупантов 31 июля многоэтажного дома в Святошинском районе вскоре получат компенсации. Районная власть обработала все заявки на такие выплаты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил глава Святошинской РГА Георгий Зантарай.

Читайте также:

Сколько заявок поступило в РГА

По словам Зантарая, в целом чиновники получили 440 заявок на единовременную компенсацию и 49 на аренду жилья. По процедуре эксперты предварительно осматривают место разрушения визуально, а затем заказывается специальная комиссия.

"Мы обращаемся в город, а город нам дает экспертов, которые делают выводы, и потом принимают решение, что с этими домами будут делать. Хотелось бы гораздо быстрее, но есть процедура, которую надо проходить", — сказал глава Святошинской РГА.

Георгий Зантарай отметил, что на сегодня уже прошло две недели и все заявки собраны. Он надеется, что до конца этой недели все собранные заявки будут приняты и пострадавшие жители получат компенсации.

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе из-за прямого попадания ракеты в многоэтажку погибло 26 человек.

А полицейские показали первые минуты после удара россиян по многоэтажке.

Киев война в Украине атака ракетный удар разрушения пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
