Обстрел Киева 1 января — Ермак назвал количество БпЛА, которые атаковали дома

Последствия обстрела Киева 1 января. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Российские оккупанты в среду, 1 января, нанесли удары по центру Киева. Враг атаковал ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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"Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами", — рассказал Ермак.

По его словам, все оперативно исследуют правоохранители и эксперты.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Киева погибли два человека. Сейчас продолжается спасательная операция в Печерском и Святошинском районах.

Также жительница одного из пострадавших регионов рассказала, как пережила российские обстрелы.