Обстрел Киева 1 января — Ермак назвал количество БпЛА, которые атаковали дома

Удар по центру Киева — Ермак назвал, сколько "шахедов" атаковали
Российские оккупанты в среду, 1 января, нанесли удары по центру Киева. Враг атаковал ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.
Сколько "шахедов" атаковали центр Киева
"Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами", — рассказал Ермак.
По его словам, все оперативно исследуют правоохранители и эксперты.
Напомним, в результате российского обстрела Киева погибли два человека. Сейчас продолжается спасательная операция в Печерском и Святошинском районах.
Также жительница одного из пострадавших регионов рассказала, как пережила российские обстрелы.
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