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Главная Киев Удар РФ по Киеву: количество погибших возросло до семи человек

Удар РФ по Киеву: количество погибших возросло до семи человек

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Дата публикации 2 июня 2026 23:23
Удар РФ по Киеву: количество погибших возросло до семи человек
Спасатели ликвидируют последствия атаки России на Киев 2 июня 2026 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 2 июня российские войска ракетами и дронами атаковали Киев. Раздавались мощные взрывы, зафиксированы значительные разрушения. В результате обстрела количество жертв и пострадавших продолжает расти — уже известно о семи погибших.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве в результате удара РФ количество погибших возросло до 7 человек

В ночь на 2 июня российские захватчики совершили ракетно-дроновой удар по Киеву. Местные жители слышали серию мощных взрывов.

В результате обстрела столицы уже известно о по меньшей мере 90 пострадавших и 7 погибших. Количество жертв продолжает расти.

"Еще один раненый скончался в больнице. 7 погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня", — сообщил Кличко.

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Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в Киеве 2 июня после массированного российского обстрела перекрыли движение на ряде улиц, поэтому водителям советуют учитывать это при планировании маршрутов. В городе также наблюдается задымление. О перекрытии сообщили в патрульной полиции — ограничения действуют на нескольких участках в разных районах столицы.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве 2 июня основной удар пришелся на Шевченковский район, где подвергся значительным разрушениям жилой комплекс UNIT.Home и инфраструктура рядом. Спасатели продолжают работать на местах, также подтверждена гибель людей и госпитализация пострадавших, среди которых есть дети.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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