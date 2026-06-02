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Головна Київ Удар РФ по Києву: кількість загиблих зросла до семи осіб

Удар РФ по Києву: кількість загиблих зросла до семи осіб

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Дата публікації: 2 червня 2026 23:23
Удар РФ по Києву: кількість загиблих зросла до семи осіб
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки Росії на Київ 2 червня 2026 року. Фото: ДСНС

У ніч проти 2 червня російські війська ракетами та дронами атакували Київ. Лунали потужні вибухи, зафіксовано значні руйнування. Внаслідок обстрілу кількість жертв та постраждалих продовжує зростати — вже відомо про сімох загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У Києві внаслідок ворожого удару кількість загиблих зросла до 7 людей

У ніч проти 2 червня російські загарбники здійснили ракетно-дроновий удар по Києву. Місцеві жителі чули серію потужних вибухів.

Внаслідок обстрілу столиці вже відомо про щонайменше 90 постраждалих та 7 загиблих. Кількість жертв продовжує зростати.

"Ще один поранений помер у лікарні. 7 загиблих у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня", — повідомив Кличко.

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Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Києві 2 червня після масованого російського обстрілу перекрили рух на низці вулиць, тож водіям радять враховувати це під час планування маршрутів. У місті також спостерігається задимлення. Про перекриття повідомили в патрульній поліції — обмеження діють на кількох ділянках у різних районах столиці.

Новини.LIVE також писали, що у Києві 2 червня основний удар припав на Шевченківський район, де зазнав значних руйнувань житловий комплекс UNIT.Home та інфраструктура поруч. Рятувальники продовжують працювати на місцях, також підтверджено загибель людей і госпіталізацію постраждалих, серед яких є діти.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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