Удар по Охматдету 8 июля

Россияне ударили по "Охмадиту" в Киеве — эфир Новини.LIVE
В Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет". В результате этого по меньшей мере пять человек погибли.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 8 июля, сообщают Новини.LIVE.
Попадания по больнице "Охматдет"
Кличко сообщил, что в настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых и одном погибшем.
Помещения детской больницы "Охматдет" получили ужасные разрушения. В помещениях можно увидеть капли крови.
Вероятнее всего, количество жертв будет больше.
Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, известно о по меньшей мере трех пострадавших.
После объявления масштабной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Киевской области.
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