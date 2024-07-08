Удар по Охматдету 8 июля

Попадание по больнице "Охматдет". Фото: скриншот

В Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет". В результате этого по меньшей мере пять человек погибли.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 8 июля, сообщают Новини.LIVE.

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Кличко сообщил, что в настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых и одном погибшем.

Помещения детской больницы "Охматдет" получили ужасные разрушения. В помещениях можно увидеть капли крови.

Вероятнее всего, количество жертв будет больше.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, известно о по меньшей мере трех пострадавших.

После объявления масштабной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Киевской области.