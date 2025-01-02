Атака РФ 1 января – повреждена Верховная Рада

Ударом РФ в новогоднюю ночь повреждены админздания Верховной Рады
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января Россия совершила очередную циничную атаку на Киев, нанеся удары по жилым домам и административным сооружениям. В результате обстрела повреждено админздание парламента.
Об этом Стефанчук написал в Facebook в четверг, 2 января.
Что сказал Стефанчук об атаке РФ на Киев
Взрывная волна повредила административные здания, где размещаются комитеты и подразделения Аппарата ВРУ. Специальные службы и правоохранители работают на месте, проводя оценку ущерба и документируя последствия атаки.
По словам Стефанчука, несмотря на повреждения, подразделения Аппарата ВРУ работают над оперативным устранением последствий атаки, чтобы обеспечить бесперебойную работу парламента.
Также он добавил, что в результате атаки погибла семья известных киевских ученых — Игорь Зима и его жена Олеся Сокур.
Руководство Верховной Рады Украины выразило глубокие соболезнования их родным и близким.
Напомним, по состоянию на 09:24 1 января известно о шести пострадавших , двое из которых госпитализированы. Спасательные работы продолжаются, экстренные службы делают все возможное для устранения последствий атаки.
Читайте Новини.LIVE!