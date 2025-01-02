Атака РФ 1 января – повреждена Верховная Рада

Поврежденное админздание ВРУ. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января Россия совершила очередную циничную атаку на Киев, нанеся удары по жилым домам и административным сооружениям. В результате обстрела повреждено админздание парламента.

Об этом Стефанчук написал в Facebook в четверг, 2 января.

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Повреждение здания ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Что сказал Стефанчук об атаке РФ на Киев

Повреждение здания ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Взрывная волна повредила административные здания, где размещаются комитеты и подразделения Аппарата ВРУ. Специальные службы и правоохранители работают на месте, проводя оценку ущерба и документируя последствия атаки.

Повреждение здания ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

По словам Стефанчука, несмотря на повреждения, подразделения Аппарата ВРУ работают над оперативным устранением последствий атаки, чтобы обеспечить бесперебойную работу парламента.

Повреждение здания ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Также он добавил, что в результате атаки погибла семья известных киевских ученых — Игорь Зима и его жена Олеся Сокур.

Руководство Верховной Рады Украины выразило глубокие соболезнования их родным и близким.

Повреждение здания ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Напомним, по состоянию на 09:24 1 января известно о шести пострадавших , двое из которых госпитализированы. Спасательные работы продолжаются, экстренные службы делают все возможное для устранения последствий атаки.