Атака РФ 1 січня — пошкоджено Верховну Раду

Пошкоджена адмінбудівля ВРУ. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що 1 січня Росія здійснила чергову цинічну атаку на Київ, завдавши ударів по житлових будинках та адміністративних спорудах. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю парламенту.

Про це Стефанчук написав у Facebook у четвер, 2 січня.

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Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі, де розміщуються комітети та підрозділи Апарату ВРУ. Наразі спеціальні служби та правоохоронці працюють на місці, проводячи оцінку збитків та документуючи наслідки атаки.

Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

За словами Стефанчука, попри пошкодження, підрозділи Апарату ВРУ працюють над оперативним усуненням наслідків атаки, щоб забезпечити безперебійну роботу парламенту.

Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Також він додав, що внаслідок атаки загинула сім’я відомих київських вчених — Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.

Керівництво Верховної Ради України висловило глибокі співчуття їхнім рідним і близьким.

Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, станом на 09:24 1 січня відомо про шістьох потерпілих, двох з яких госпіталізували. Рятувальні роботи тривають, екстрені служби роблять усе можливе для усунення наслідків атаки.