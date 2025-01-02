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Ударом РФ пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради — фото

2 січня 2025 20:33
Катерина Османська - Редактор
Атака РФ 1 січня — пошкоджено Верховну Раду
Пошкоджена адмінбудівля ВРУ. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
Катерина Османська - Редактор

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що 1 січня Росія здійснила чергову цинічну атаку на Київ, завдавши ударів по житлових будинках та адміністративних спорудах. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю парламенту.

Про це Стефанчук написав у Facebook у четвер, 2 січня.

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Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Що сказав Стефанчук про атаку РФ на Київ

Стефанчук показав наслідки удару РФ по Києву 1 січня - фото 2
Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі, де розміщуються комітети та підрозділи Апарату ВРУ. Наразі спеціальні служби та правоохоронці працюють на місці, проводячи оцінку збитків та документуючи наслідки атаки.  

Стефанчук показав наслідки удару РФ по Києву 1 січня - фото 3
Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

За словами Стефанчука, попри пошкодження, підрозділи Апарату ВРУ працюють над оперативним усуненням наслідків атаки, щоб забезпечити безперебійну роботу парламенту.  

Стефанчук показав наслідки удару РФ по Києву 1 січня - фото 4
Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Також він додав, що внаслідок атаки загинула сім’я відомих київських вчених — Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.

Керівництво Верховної Ради України висловило глибокі співчуття їхнім рідним і близьким.  

Стефанчук показав наслідки удару РФ по Києву 1 січня - фото 5
Пошкодження будівлі ВРУ. Фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, станом на 09:24 1 січня відомо про шістьох потерпілих, двох з яких госпіталізували. Рятувальні роботи тривають, екстрені служби роблять усе можливе для усунення наслідків атаки.

Верховна Рада Руслан Стефанчук фото війна в Україні атака парламент

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