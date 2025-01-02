Атака РФ 1 січня — пошкоджено Верховну Раду

Ударом РФ пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради — фото
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що 1 січня Росія здійснила чергову цинічну атаку на Київ, завдавши ударів по житлових будинках та адміністративних спорудах. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю парламенту.
Про це Стефанчук написав у Facebook у четвер, 2 січня.
Що сказав Стефанчук про атаку РФ на Київ
Вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі, де розміщуються комітети та підрозділи Апарату ВРУ. Наразі спеціальні служби та правоохоронці працюють на місці, проводячи оцінку збитків та документуючи наслідки атаки.
За словами Стефанчука, попри пошкодження, підрозділи Апарату ВРУ працюють над оперативним усуненням наслідків атаки, щоб забезпечити безперебійну роботу парламенту.
Також він додав, що внаслідок атаки загинула сім’я відомих київських вчених — Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.
Керівництво Верховної Ради України висловило глибокі співчуття їхнім рідним і близьким.
Нагадаємо, станом на 09:24 1 січня відомо про шістьох потерпілих, двох з яких госпіталізували. Рятувальні роботи тривають, екстрені служби роблять усе можливе для усунення наслідків атаки.
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