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Украина проверит Reuters через фото с работой ПВО в Киеве, — Игнат

10 сентября 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина проверит Reuters через фото с работой ПВО в Киеве, — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Информационное агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых можно увидеть работу украинской противовоздушной обороны во время ночной атаки дронов на Киев сегодня ночью, 10 сентября. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что соответствующие службы должны проверить, была ли на снимках чувствительная информация.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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На кадрах можно увидеть работу украинской системы ПВО в Киеве.

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Работа ПВО в Киеве 10 сентября. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Работа ПВО в Киеве 10 сентября. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реакция Украины

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что фото агентства Reuters проверят после публикации кадров ночной атаки Киева.

"Есть соответствующие службы, которые определят — есть там чувствительная информация или нет. Думаю, в конце концов разберутся люди, которые должны этим заниматься, и будут сделаны определенные выводы", — сказал он.

Напомним, сегодня, 10 сентября, около часу ночи враг атаковал Киев беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки есть падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Также мы писали, что в ночь на 10 сентября российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Благодаря успешной работе украинских противовоздушных сил было сбито 20 вражеских объектов.

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